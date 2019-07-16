Стадион махачкалинского «Динамо» будет носить имя Льва Яшина

Президентасообщил, что из названия клуба пропадет первое слово.

«"Динамо" — более раскрученный и известный бренд. Мы надеемся, что и руководство республики, и бизнес повернутся лицом к клубу после смены названия», — цитирует Лахиялова «Молодежь Дагестана».

Также стало известно, что стадион «Динамо» в Махачкале теперь будет носить имя Льва Яшина.

«Инициатором переименования стадиона являюсь я. Идею уже поддержали в Москве, в Центральном совете общества "Динамо". Я надеюсь, что переименование состоится уже в этом году. Дагестанская региональная организация ФСО "Динамо" является собственником арены, так что мы можем дополнить название стадиона, ни с кем не согласовывая своего решения. Тем не менее я сначала собираюсь поставить руководство республики в известность о наших планах и надеюсь, оно одобрит эту идею.

Лев Иванович неоднократно бывал в нашей республике, гостил у меня, посещал нашу арену, обращался к болельщикам на трибунах. Нас связывала многолетняя дружба. И потом, он — динамовец, а мы, бело-голубые, поддерживаем любую команду с эмблемой "Д" — будь то "Динамо" махачкалинское, московское или ещё какое. Яшин — тоже динамовец, как и мы, так что он не посторонний для нашего общества и нашего стадиона», — добавил заместитель руководителя дагестанского отделения физкультурно-спортивного общества «Динамо» Загалав Абдулбеков.

Напомним, что «Легиона-Динамо» выступает во втором дивизионе в Зоне Юг. 0