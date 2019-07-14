Иванович: Нужно прибавить в агрессии и настрое, но это хорошие три очка

Капитан «Зенита» защитникподелился впечатлениями после победы в домашнем матче 1-го тура чемпионата России над(2:1).

«Вначале было очень тяжело. Рад, что одержали победу, это было важно.

Ни одна команда в мире в первом матче сезона не может показывать максимальный уровень. Мы можем прибавить в агрессии и настрое, но это хорошие три очка.

Почему команда так резко прибавила в начале второго тайма? Это секрет. Не могу о таком говорить. Немного сменили тактику, добавили в настрое.

Тяжело было играть, у соперника было два чистых нападающих. Они неплохо убегали в контратаки.

Но мы одержали важную победу, хоть и знали, что просто не будет. Так и получилось. Это дало результат.

Когда соперник забил, скорее боялись пропустить второй мяч. Понимали, что, если соперник отыгрывается, в конце может быть непросто им забить. Но сыграли надежно», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0