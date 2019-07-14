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    Иванович: Нужно прибавить в агрессии и настрое, но это хорошие три очка

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    Капитан «Зенита» защитник Бранислав Иванович поделился впечатлениями после победы в домашнем матче 1-го тура чемпионата России над «Тамбовом» (2:1).

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович

    «Вначале было очень тяжело. Рад, что одержали победу, это было важно.

    Ни одна команда в мире в первом матче сезона не может показывать максимальный уровень. Мы можем прибавить в агрессии и настрое, но это хорошие три очка.

    Почему команда так резко прибавила в начале второго тайма? Это секрет. Не могу о таком говорить. Немного сменили тактику, добавили в настрое.

    Тяжело было играть, у соперника было два чистых нападающих. Они неплохо убегали в контратаки.

    Но мы одержали важную победу, хоть и знали, что просто не будет. Так и получилось. Это дало результат.

    Когда соперник забил, скорее боялись пропустить второй мяч. Понимали, что, если соперник отыгрывается, в конце может быть непросто им забить. Но сыграли надежно», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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