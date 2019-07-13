Гризманн заявил о своих целях на сезон

Футболист сборнойи новоиспеченный игрок каталонскойзаявил, что хочет выиграть все трофеи со своей новой командой. Об этом сообщает Sports.Ru

По словам француза, он намерен выиграть национальный Кубок, Примеру и Лигу чемпионов в предстоящем сезоне. Также нападающий отметил, что он очень счастлив быть частью «блауграна» и готов приступить к тренировкам с остальными футболистами.

Кроме того, Гризманн отметил, что у него в команде уже есть два хороших друга. Это Дембеле и Умтити — его партнеры по сборной.

Контракт с «Барселоной» действует 5 лет. Примечательно, что сумма минимальных отступных составляет 800 млн евро. 0