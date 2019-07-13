Анюков вернулся в «Крылья Советов»

объявили о переходе в команду защитника. Об этом сообщается на официальном сайте самарской команды.

Соглашение с 36-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2019/20. Он будет выступать за «волжан» под 22-м номером.

Напомним, что Анюков уже выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2005 год. За это время он провел 71 игру за основной состав самарской команды, где забил три мяча.

В 2005 году защитник перешел в «Зенит». В составе питерцев Александр пять раз становился чемпионом России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. За 14 сезонов провел 271 матч, забил 11 мячей. 0