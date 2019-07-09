«Расинг» арендовал Зидана

Люка Зидан
twitter.com/realracingclub
«Расинг» арендовал голкипера до окончания сезона-2019/20. О наличии в соглашении пункта выкупа трансфера не сообщается.
21-летний Зидан является воспитанником «Реала» и сыном главного тренера клуба Зинедина Зидана.
Всего за мадридскую команду голкипер принял участие в двух матчах, в которых пропустил четыре гола. Сыграл один матч за молодёжную сборную Франции U20.
«Расинг» занял второе место в Сегунде В и завоевал повышение в классе до второго по силе испанского дивизиона. 0