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    «Расинг» арендовал Зидана

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    Вратарь мадридского «Реала» Люка Зидан перешёл в «Расинг», сообщает пресс-служба сантандерского клуба.

    Люка Зидан
    Люка Зидан

    «Расинг» арендовал голкипера до окончания сезона-2019/20. О наличии в соглашении пункта выкупа трансфера не сообщается.

    21-летний Зидан является воспитанником «Реала» и сыном главного тренера клуба Зинедина Зидана.

    Всего за мадридскую команду голкипер принял участие в двух матчах, в которых пропустил четыре гола. Сыграл один матч за молодёжную сборную Франции U20.

    «Расинг» занял второе место в Сегунде В и завоевал повышение в классе до второго по силе испанского дивизиона. 0

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