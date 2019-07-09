Прядкин: Поставлена задача запустить VAR в РПЛ с первого тура

Сергей Прядкин
globallookpress.com
«Решение по VAR принято. Поставлена задача запустить с первого тура нового сезона. Вчера прошло заседание рабочей группы, на котором я присутствовал. Как говорил Александр Валерьевич Дюков, она будет использована не на всех матчах. Децентрализовано», — цитирует Прядкина «Спорт-Экспресс».
«Сегодня или завтра будет принято решение, кто будет техническим подрядчиком. Обе компании готовы к использованию ВАР с первого тура», — добавил Прядкин.
Напомним, чемпионат РПЛ стартует 12 июля. 0