Прядкин: Поставлена задача запустить VAR в РПЛ с первого тура

Президент РПЛзаявил, что система VAR будет работать на некоторых матчах чемпионата уже с первого тура.

«Решение по VAR принято. Поставлена задача запустить с первого тура нового сезона. Вчера прошло заседание рабочей группы, на котором я присутствовал. Как говорил Александр Валерьевич Дюков, она будет использована не на всех матчах. Децентрализовано», — цитирует Прядкина «Спорт-Экспресс».

«Сегодня или завтра будет принято решение, кто будет техническим подрядчиком. Обе компании готовы к использованию ВАР с первого тура», — добавил Прядкин.

Напомним, чемпионат РПЛ стартует 12 июля. 0