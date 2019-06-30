Мусаев: Не нужно надевать розовые очки, нужно работать

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал крупную победу над «Ростовом» (3:0) в матче Кубка Париматч Премьер.

«Увидели в атаке хорошее взаимодействие. Что порадовало. Второй тайм порадовал двумя голами. Молодые ребята сыграли уверенно. Но не нужно надевать розовые очки, нужно работать.

Прессинг "Ростова" нужно было разбивать движением и быстрой работой с мячом. Мы хорошо реагировали на прессинг. Это был полезный спарринг. Надеюсь, что "Ростов" будет играть так же активно в прессинге.

По Вилене рано делать выводы. Не хотелось рисковать его здоровьем. Поэтому вводим его постепенно, даем играть все больше. Над стандартами работаем так же, как и работали. В них работает элемент везения, можно сказать.

Не скажу, что все это наиграно. Рады, что залетает, но иногда нужна удача для этого. А хочется, чтобы залетало регулярно», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сегодня, 30 июня, на Кубке Париматч Премьер пройдет матч «Спартак» — ЦСКА. Начало трансляции — в 19:00 по мск. 0