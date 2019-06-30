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    Мусаев: Не нужно надевать розовые очки, нужно работать

    Кубок Матч Премьер Футбол России Краснодар Ростов
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал крупную победу над «Ростовом» (3:0) в матче Кубка Париматч Премьер.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Увидели в атаке хорошее взаимодействие. Что порадовало. Второй тайм порадовал двумя голами. Молодые ребята сыграли уверенно. Но не нужно надевать розовые очки, нужно работать.

    Прессинг "Ростова" нужно было разбивать движением и быстрой работой с мячом. Мы хорошо реагировали на прессинг. Это был полезный спарринг. Надеюсь, что "Ростов" будет играть так же активно в прессинге.

    По Вилене рано делать выводы. Не хотелось рисковать его здоровьем. Поэтому вводим его постепенно, даем играть все больше. Над стандартами работаем так же, как и работали. В них работает элемент везения, можно сказать.

    Не скажу, что все это наиграно. Рады, что залетает, но иногда нужна удача для этого. А хочется, чтобы залетало регулярно», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Сегодня, 30 июня, на Кубке Париматч Премьер пройдет матч «Спартак» — ЦСКА. Начало трансляции — в 19:00 по мск. 0

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