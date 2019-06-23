Дани Алвес объявил об уходе из ПСЖ

Дани Алвес
globallookpress.com
«Сегодня у меня заканчивается очередной цикл в моей жизни — цикл победы, переосмысления и опыта. Хотел бы поблагодарить семью ПСЖ за возможность участвовать в написании новой страницы в истории клуба.
Спасибо всем партнерам по команде за те минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе», — написал Алвес в своем Instagram.
Напомним, Алвес стал игроком ПСЖ в июле 2017 года, перейдя из «Ювентуса». За два года в составе парижан бразилец сыграл в 73 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал 18 результативных передач. 0