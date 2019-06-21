Коста-Рика — Бермудские острова: счет матча 2:1, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв матче второго тура группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ.

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Встреча группы B, которая прошла в Фриско на арене «Тойота», завершилась со счетом 2:1.

У победителей мячи забили Майрон Джордж (30 минута) и Элиас Агилар (54).

У проигравших голом отметился Наки Уэллс, реализовавший пенальти на 59-й минуте.

В еще одном матче сборная Никарагуа проиграла Гаити — 0:2.

В турнирной таблице Коста-Рика занимает первое место (6 очков), а Гаити — второе (6 очков). Бермудские острова и Никарагуа потеряли шансы на выход из группы (по 0 очков). 0