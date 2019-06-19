Младший брат Мунтари подписал контракт с дебютантом РПЛ

Салли Муниру
globallookpress.com
26-летний игрок перешел в «Тамбов» на правах свободного агента.
Отметим, что Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».
Муниру за свою карьеру выступал в Румынии (ЧФР, «Стяуа»), Турции («Малатьяспор»), Португалии («Тондела») и Белоруссии.
EXCLUSIVE: Free agent Muniru Sulley signs for newly-promoted Russian Premier League side FC Tambov https://t.co/XBJNfSRZSz pic.twitter.com/BKn7ZkD4IR— Ghanasoccernet.com (@Ghanasoccernet) 18 June 2019