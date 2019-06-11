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    Большинство игроков Бундеслиги считает АПЛ лучшим чемпионатом в мире

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    Немецкий журнал Kicker провел традиционный опрос среди 250 футболистов Бундеслиги.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    Респондентов попросили назвать сильнейший футбольный чемпионат в мире, и 88,8 процента ответили, что сильнейшей является английская Премьер-лига. По 5,6 процента голосов получили Бундеслига и испанская Примера.

    Лучшим тренером мира ожидаемо стал немец Юрген Клопп — за него свои голоса отдали 66 процентов опрашиваемых. Второе место занял наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола — 18,4 процента.

    Полузащитник «Байера» Кай Хаверц назван лучшим игроком сезона в Бундеслиге (20,8 процента). Вторым стал игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс (20 процентов). 0

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