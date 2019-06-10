Смертельно больной экс-игрок «Зенита» проведет прощальный вечер

Бывший игрок «Зенита»анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.

Голландец, у которого был диагностирован боковой амиотрофический склероз, прикован к постели и говорит только с помощью специального аппарата.

«Привет. 28 число будет особенным для меня. Бороться становится всt тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — сказал Риксен.

Встреча пройдет отеле GoGlasgow Urban Hotel. Стоимость входного билета — 70 евро.

«Зенит» отреагировал на заявление Риксена, призвав его не сдаваться.

«Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета "Зенита", с вами. Не сдавайтесь!», — говорится в сообщении. 0