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    Смертельно больной экс-игрок «Зенита» проведет прощальный вечер

    Между тем Светская жизнь Зенит Футбол России
    Бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.

    Фернандо Риксен
    Фернандо Риксен

    Голландец, у которого был диагностирован боковой амиотрофический склероз, прикован к постели и говорит только с помощью специального аппарата.

    «Привет. 28 число будет особенным для меня. Бороться становится всt тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — сказал Риксен.

    Встреча пройдет отеле GoGlasgow Urban Hotel. Стоимость входного билета — 70 евро.

    «Зенит» отреагировал на заявление Риксена, призвав его не сдаваться.

    «Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета "Зенита", с вами. Не сдавайтесь!», — говорится в сообщении. 0

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