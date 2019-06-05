ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерСохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера
  • 19:30
    • УЕФА разрешил «Арсеналу» проводить матчи Лиги Европы в Туле
  • 18:55
    • Буффон покинул «Пари Сен-Жермен»
  • 18:24
    • «Ювентус» рассматривает варианты продажи Манджукича
  • 18:11
    • Матчи «Ролан Гаррос» отменены из-за дождя
  • 14:57
    • СМИ: Мбаппе настроен покинуть ПСЖ
    Все новости спорта

    Главный тренер «Барселоны» дал согласие на трансфер Гризманна

    Трансферы Футбол Испании Барселона Атлетико
    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде одобрил покупку форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, утверждает AS.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    Как сообщает источник, Вальверде после консультаций с руководством клуба дал добро на приобретение игрока сборной Франции. Издание указывает, что футболиста, возможно, будут использовать на левом фланге атаки.

    Ранее появилась информация, что каталонцы заморозили трансфер француза из-за больших затрат на покупку, а также из-за недовольства футболистов «Барсы».

    В минувшем сезоне Гризманн за мадридский клуб провел 48 матчей, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Мал да удал. Три способа для «Арсенала» потратить скромный трансферный бюджет
  • Вчера в 18:55
    •
  • Прогноз
  • Португалия — Швейцария
  • 1.75
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выведет ли Роналду Португалию в финал Лиги Наций?
  • Португалия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Повторят ли португальцы и швейцарцы результат прошлых трех встреч?
  • Португалия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сможет ли «Сиэтл» прервать серию поражений?
  • «Монреаль Импакт» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Уни Эмери Футбол Мал да удал. Три способа для «Арсенала» потратить скромный трансферный бюджетУнаи Эмери будет вынужден усиливать команду без мощных финансовых ресурсов Вчера в 18:550
  • 21:47
    • Главный тренер «Барселоны» дал согласие на трансфер Гризманна
  • 19:00
    • СКА объявил о подписании 3-летнего контракта с Кагарлицким
  • 13:56
    • Неймар может не сыграть на Кубке Америки
    Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес Футбол Месси-Суарес-Неймар и еще девять лучших атакующих трио 21 векаВспоминаем самые грозные атакующие трио в клубном футболе 03/06/2019 в 22:340
  • Экспресс дня

  • Зверев постарается навязать борьбу Джоковичу
  • 4.81
    •
  • 21:31
    • Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеской игре
  • 21:14
    • Роналду выйдет в старте Португалии на игру ЛН против Швейцарии
  • 21:03
    • «Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к защитнику «Беневенто»
    Антонио Конте Футбол Конте «Ювентус» породил, Конте «Ювентус» и остановитКак сложится работа тренера в «Интере»? Вчера в 04:310
  • 13:44
    • Инфантино переизбран президентом ФИФА
  • 13:26
    • Дацюк пополнил «Автомобилист»
  • 13:12
    • «Рубин» объявил об отставке Бердыева
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие