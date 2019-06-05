Главный тренер «Барселоны» дал согласие на трансфер Гризманна

Главный тренеродобрил покупку форварда, утверждает AS.

Как сообщает источник, Вальверде после консультаций с руководством клуба дал добро на приобретение игрока сборной Франции. Издание указывает, что футболиста, возможно, будут использовать на левом фланге атаки.

Ранее появилась информация, что каталонцы заморозили трансфер француза из-за больших затрат на покупку, а также из-за недовольства футболистов «Барсы».

В минувшем сезоне Гризманн за мадридский клуб провел 48 матчей, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. 0