ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Красный» финал ЛЧ и его исторические грани
  • 17:50
    • Сборная России отправила шесть мячей в ворота «Чертаново»
  • 17:36
    • СКА перейдет на площадку канадского размера в сезоне 2019/20
  • 17:08
    • Платини заявил об отсутствии легитимности у Инфантино
  • 16:22
    • Экс-наставник «Рубина» может возглавить «Челси»
  • 15:51
    • Джокович разгромил Штруффа на «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Сборная России отправила шесть мячей в ворота «Чертаново»

    Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Чертаново
    Сборная России одержала крупную победу над «Чертаново» в контрольной встрече.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Встреча, которая прошла в Новогорске, завершилась со счетом 6:0.

    Уже на 7-й минуте Артем Дзюба открыл счет. На 26-й минуте Антон Миранчук удвоил преимущество подопечных Станислава Черчесова. А за три минуты до перерыва отличился Александр Головин.

    Сразу после перерыва четвертый мяч в ворота «Чертаново» отправил Федор Смолов. На 61-й минуте точный удар на свой счет записал Федор Чалов. Победную точку на 77-й минуте поставил Резиуан Мирзов.

    Напомним, что 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино, а 11 июня примут Кипр в Нижнем Новгороде. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кто выиграет следующую Лигу чемпионов?
  • 03:50
    •
  • Прогноз
  • Уругвай U20 — Эквадор U20
  • 5.50
  • Сегодня в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто будет сильнее в южноамериканской дуэли?
  • Уругвай U20 — Эквадор U20. Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • Добьется ли Украина исторического результата?
  • Украина U20 — Панама U20. Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Кто выиграет чисто африканское противостояние?
  • Сенегал U20 — Нигерия U20. Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гвардиола будет стремиться выиграть первую Лигу чемпионов с «Сити» Футбол Кто выиграет следующую Лигу чемпионов?Топ-5 претендентов на победу в главном еврокубке 03:500
  • 11:57
    • «Реал» видит в Эриксене замену Модричу
  • 11:44
    • «Зенит» возобновил интерес к полузащитнику «Штутгарта»
  • 11:27
    • VAR будет использоваться в финальной части Лиги наций
    «Крылья Советов» Футбол Поражения в «стыках» не лишили «Уфу» и «Крылья» мест в элитеРеакция спортивных СМИ на ответные стыковые матчи, определившие состав РПЛ сезона 2019/20 01:250
  • Экспресс дня

  • Украина одолеет «проклятие» 1/8 финала
  • 4.08
    •
  • 18:01
    • Полузащитник сборной России получил травму
  • 17:20
    • «Ахмат» подписал контракт с полузащитником молодежной сборной Польши
  • 16:49
    • «Рубин» объявил об уходе защитника
    Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах Футбол Факторы финала ЛЧ. Тренерская победа Клоппа, главные лица реванша и обилие АПЛВ напряженном английском финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» со счетом 2:0 Вчера в 14:270
  • 08:56
    • СМИ: Сарри в ближайшие сутки возглавит «Ювентус»
  • 08:27
    • «Ливерпуль» намерен предложить Клоппу новый контракт
  • 08:13
    • «Голден Стэйт» сравнял счет в серии с «Торонто»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие