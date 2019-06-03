Сборная России отправила шесть мячей в ворота «Чертаново»

Сборнаяодержала крупную победу надв контрольной встрече.

Встреча, которая прошла в Новогорске, завершилась со счетом 6:0.

Уже на 7-й минуте Артем Дзюба открыл счет. На 26-й минуте Антон Миранчук удвоил преимущество подопечных Станислава Черчесова. А за три минуты до перерыва отличился Александр Головин.

Сразу после перерыва четвертый мяч в ворота «Чертаново» отправил Федор Смолов. На 61-й минуте точный удар на свой счет записал Федор Чалов. Победную точку на 77-й минуте поставил Резиуан Мирзов.

Напомним, что 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино, а 11 июня примут Кипр в Нижнем Новгороде. 0