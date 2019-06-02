ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван Дейк и Мохамед СалахФакторы финала ЛЧ. Тренерская победа Клоппа, главные лица реванша и обилие АПЛ
  • 23:57
    • «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2005 года
  • 15:27
    • «Реал» готов предложить троих игроков за Погба
  • 15:11
    • «Барселона» нашла альтернативу Гризманну в «Валенсии»
  • 14:42
    • «Челси» объявил об уходе многолетнего лидера команды
  • 12:37
    • Поздняков: Позиция МОК — сборная России выступит на Олимпиаде-2020
    Все новости спорта

    «Реал» готов предложить троих игроков за Погба

    Реал Мадрид Футбол Испании Примера Футбол Англии Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Трансферы Календарь Примеры
    Мадридский «Реал» рассматривает возможность проведения обмена с «Манчестер Юнайтед», чтобы подписать француза Поля Погба, сообщает The Sunday Times.

    Поль Погба
    Поль Погба

    По информации издания, наставник «сливочных» Зинедин Зидан лично настаивает на покупке своего соотечественника.

    Президент «Реала» Флорентино Перес стремится избежать полной оплаты трансфера Погба, поэтому планирует провести обмен. Зидан выбрал для него валийца Гарета Бэйла, колумбийца Хамеса Родригеса и костариканца Кейлора Наваса.

    При этом сам Погба хотел бы переехать в Испанию. Одной из главных причин может стать личность главного тренера, а также желание француза выиграть Лигу чемпионов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Короли Европы. Тренеры-герои Лиги чемпионов
  • 31/05/2019 в 19:27
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
  • 1.85
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Нижний Новгород» переломить противостояние с «Крыльями»?
  • «Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Италия одолеет Польшу и пробьется в четвертьфинал ЧМ
  • Италия U20 — Польша U20. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Колумбия и Новая Зеландия выдадут «низовой» поединок
  • Колумбия U20 — Новая Зеландия U20. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маурисио Почеттино Футбол Почеттино на распутье. Удержит ли «Тоттенхэм» своего топ-тренера?Для аргентинца прощальным матчем может стать финал Лиги чемпионов Вчера в 15:310
  • 10:54
    • «Ливерпуль» заработал более 110 миллионов евро в этой Лиге чемпионов
  • 15:44
    • Конта обыграла Векич на пути в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 14:56
    • 19-летня теннисистка вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
    Симона Халеп Теннис «Ролан Гаррос». Победы Хачанова, Халеп и Джоковича, вылет Серены Уильямс и ОсакиОбзор седьмого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 21:350
  • Экспресс дня

  • Старшие по классу сохранят прописку в элите
  • 6.18
    •
  • 13:12
    • «Томь» — «Уфа»: стартовые составы команд
  • 12:56
    • Голкипер «Реала» может продолжить карьеру в «Бенфике»
  • 12:20
    • Чупков стал первым на этапе Серии чемпионов в США
    Мохаммед Салах Футбол Второй шанс для Мо СалахаНападающий «Ливерпуля» получил второй шанс проявить себя в финале Лиги чемпионов 31/05/2019 в 01:500
  • 12:08
    • «Интер» хочет подписать форварда ПСВ
  • 11:06
    • Моуринью: В финале ЛЧ уровень игры был низким
  • 10:37
    • Наставник «Шахтера» является фаворитом на пост главного тренера «Ромы»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие