«Реал» готов предложить троих игроков за Погба

рассматривает возможность проведения обмена с, чтобы подписать француза, сообщает The Sunday Times.

По информации издания, наставник «сливочных» Зинедин Зидан лично настаивает на покупке своего соотечественника.

Президент «Реала» Флорентино Перес стремится избежать полной оплаты трансфера Погба, поэтому планирует провести обмен. Зидан выбрал для него валийца Гарета Бэйла, колумбийца Хамеса Родригеса и костариканца Кейлора Наваса.

При этом сам Погба хотел бы переехать в Испанию. Одной из главных причин может стать личность главного тренера, а также желание француза выиграть Лигу чемпионов. 0