Венгеру предложили контракт в Японии

Бывший главный тренерможет продолжить карьеру в Японии, сообщает Goal.com.

По информации источника, в услугах 69-летнего французского специалиста заинтересован «Виссел Кобе».

Отмечается, что руководство японского клуба предложило Венгеру контракт, рассчитанный до конца 2021 года с окладом в размере 4 миллионов евро.

Напомним, в составе «Виссел Кобе» выступают нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски, а также полузащитник Андрес Иньеста.

Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, когда он покинул «Арсенал» после 22 лет во главе команды. 0