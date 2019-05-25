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    Венгеру предложили контракт в Японии

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    Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии, сообщает Goal.com.

    Арсен Венгер
    Арсен Венгер

    По информации источника, в услугах 69-летнего французского специалиста заинтересован «Виссел Кобе».

    Отмечается, что руководство японского клуба предложило Венгеру контракт, рассчитанный до конца 2021 года с окладом в размере 4 миллионов евро.

    Напомним, в составе «Виссел Кобе» выступают нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски, а также полузащитник Андрес Иньеста.

    Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, когда он покинул «Арсенал» после 22 лет во главе команды. 0

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