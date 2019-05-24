Почеттино определится с будущим после финала Лиги чемпионов

Главный тренеротметил, что сейчас сосредоточен на нынешней работе.

При этом специалист не исключил, что в будущем может оказаться в другом клубе.

«Сейчас у меня нет никаких других планов, кроме как работать с "Тоттенхэмом". Я не думаю о долгосрочных планах, потому что в футболе все быстро меняется.

До окончания финала Лиги чемпионов никаких решений принимать не буду. Мне важно знать, что планирует руководство в будущем, какой у них план. Для дальнейших побед нам нужны инструменты», — цитирует Почеттино Marca.

Ранее сообщалось, что видеть у руля команды Почеттино хочет «Ювентус». 0