Чалов — лучший игрок 29-го тура РПЛ

Нападающийпризнан лучшим игроком 29-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РПЛ.

По итогам совместного голосования РПЛ, «Матч ТВ» и Матч Премьер 21-летний игрок набрал 6860 голосов (49,42%).

Напомним, Чалов принес победу «армейцам» в домашнем матче с «Ахматом» (1:0). Он реализовал пенальти на 64-й минуте. Этот гол стал для Чалова 13-м в сезоне, за счет чего он за тур до окончания чемпионата единолично возглавил бомбардирскую гонку РПЛ.

Всего в 36 играх за ЦСКА текущего сезона 21-летний футболист забил 16 мячей и сделал семь результативных передач. 0