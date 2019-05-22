«Барселона» интересуется форвардами «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

продолжает поиски футболистов, способных стать подменой для нападающего, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, каталонцы рассматривают кандидатуры 24-летнего Дивока Ориги из «Ливерпуля» и 34-летнего Фернандо Льоренте из «Тоттенхэма», которые проявили себя в полуфинале Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что у Льоренте в скором времени истекает контракт со «шпорами», в связи с чем он может достаться «Барселоне» бесплатно.

При этом вероятное подписание Антуана Гризманна из Атлетико не помешает этим планам, так как лидер «матрасников» не будет прямым конкурентом Суареса. 0