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    «Барселона» интересуется форвардами «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

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    «Барселона» продолжает поиски футболистов, способных стать подменой для нападающего Луиса Суареса, сообщает Mundo Deportivo.

    Дивок Ориги
    Дивок Ориги

    По информации издания, каталонцы рассматривают кандидатуры 24-летнего Дивока Ориги из «Ливерпуля» и 34-летнего Фернандо Льоренте из «Тоттенхэма», которые проявили себя в полуфинале Лиги чемпионов.

    Стоит отметить, что у Льоренте в скором времени истекает контракт со «шпорами», в связи с чем он может достаться «Барселоне» бесплатно.

    При этом вероятное подписание Антуана Гризманна из Атлетико не помешает этим планам, так как лидер «матрасников» не будет прямым конкурентом Суареса. 0

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