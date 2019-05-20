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    «Рубин» и «Анжи» назвали стартовые составы

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    Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и махачкалинского «Анжи» на матч 29-го тура российской Премьер-лиги.

    «Казань Арена»
    «Казань Арена»

    «Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Полоз.

    Запасные: Тушев, Абдуллин, Акбашев, Пантелеев, Шекари Гезелгайех, Сагитов.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Белла Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов.

    Запасные: Богатырёв, Эльмурзаев, Саидов, Кацаев, Гайдаров, Керимов, Понсе Нуньес.

    Встреча состоится сегодня, 20 мая, на стадионе «Казань Арена». Начало игры — в 19:00 по мск.

    «Рубин» с 35 очками расположился на 11-й строке в турнирной таблице РПЛ, «Анжи» с 20 баллами занимает последнее, 16-е место. 0

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