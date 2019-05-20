«Рубин» и «Анжи» назвали стартовые составы

«Казань Арена»
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«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Полоз.
Запасные: Тушев, Абдуллин, Акбашев, Пантелеев, Шекари Гезелгайех, Сагитов.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Белла Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов.
Запасные: Богатырёв, Эльмурзаев, Саидов, Кацаев, Гайдаров, Керимов, Понсе Нуньес.
Встреча состоится сегодня, 20 мая, на стадионе «Казань Арена». Начало игры — в 19:00 по мск.
«Рубин» с 35 очками расположился на 11-й строке в турнирной таблице РПЛ, «Анжи» с 20 баллами занимает последнее, 16-е место. 0