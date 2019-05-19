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    Роналду — самый ценный игрок сезона в Серии А

    Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком (MVP) в чемпионате Италии по итогам сезона, информирует La Gazzetta dello Sport.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Самый ценный игрок определен на основе данных Opta Sports и Netco Sports.

    Португалец получит награду перед матчем «Ювентус» — «Аталанта» в рамках Серии А.

    В сезоне 2018/19 Роналду провел 30 матчей в Серии А, забил 21 гол и сделал 11 ассистов.

    Другие награды получат: Самир Ханданович (лучший вратарь), Калиду Кулибали (лучший защитник), Сергей Милинкович-Савич (лучший полузащитник), Фабио Квальярелла (лучший нападающий), Николо Дзаньоло (лучший молодой игрок). 0

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