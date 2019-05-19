Роналду — самый ценный игрок сезона в Серии А

Криштиану Роналду
globallookpress.com
Самый ценный игрок определен на основе данных Opta Sports и Netco Sports.
Португалец получит награду перед матчем «Ювентус» — «Аталанта» в рамках Серии А.
В сезоне 2018/19 Роналду провел 30 матчей в Серии А, забил 21 гол и сделал 11 ассистов.
Другие награды получат: Самир Ханданович (лучший вратарь), Калиду Кулибали (лучший защитник), Сергей Милинкович-Савич (лучший полузащитник), Фабио Квальярелла (лучший нападающий), Николо Дзаньоло (лучший молодой игрок). 0