Черевченко: Буду болеть за «Локомотив» в последнем туре

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата России с(0:3).

«Проиграли, значит, соперник был лучше в завершающей стадии. Начало второго тайма не предвещало такого поражения. Таков футбол. Все проигрывают. Не мы первые — не мы последние.

Впереди игра с "Динамо", сделаем выводы. К ребятам вопросов нет. Бывает, что мяч не идет в ворота. Надо работать больше на тренировках.

Своим местом в таблице мы довольны. Все довольны. Это труд ребят — они довольны. Но впереди еще игра.

Трудно сказать, заслуженно ли "Краснодар" попал в Лигу чемпионов. Мои симпатии все равно будут на стороне "Локомотива".

Буду болеть за "Локомотив" в последнем туре, чтобы он напрямую попал в группу Лиги чемпионов», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Черевченко. 0