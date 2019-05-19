Черевченко: Буду болеть за «Локомотив» в последнем туре

Игорь Черевченко
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«Проиграли, значит, соперник был лучше в завершающей стадии. Начало второго тайма не предвещало такого поражения. Таков футбол. Все проигрывают. Не мы первые — не мы последние.
Впереди игра с "Динамо", сделаем выводы. К ребятам вопросов нет. Бывает, что мяч не идет в ворота. Надо работать больше на тренировках.
Своим местом в таблице мы довольны. Все довольны. Это труд ребят — они довольны. Но впереди еще игра.
Трудно сказать, заслуженно ли "Краснодар" попал в Лигу чемпионов. Мои симпатии все равно будут на стороне "Локомотива".
Буду болеть за "Локомотив" в последнем туре, чтобы он напрямую попал в группу Лиги чемпионов», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Черевченко. 0