ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лоренсо Мельгарехо и Зе ЛуишСкучная победа. «Спартак» завершил сезон на «Открытие арене»
  • 18:50
    • «Манчестер Сити» — чемпион Англии
  • 21:04
    • Дубль Дриусси принес «Зениту» победу над ЦСКА
  • 22:24
    • Джокович — победитель «Мастерса» в Мадриде
  • 21:46
    • «Барселона» выбила «Хетафе» из топ-4 Примеры
  • 19:28
    • Шведы отправили в ворота итальянцев восемь безответных шайб
    Все новости спорта

    Нобоа рассчитывает победить «Ростов» и «Енисей»

    Зенит ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа после матча с ЦСКА (3:1) заявил, что команда продолжит играть с прицелом на максимальный результат.

    Кристиан Нобоа
    Кристиан Нобоа

    «Празднования в самолете и сегодня на поле — одинаково важные эпизоды. Тогда, в самолете, была только команда — футболисты, тренеры, руководство клуба. Сегодня же на нас смотрели наши болельщики.

    ЦСКА — хорошая команда, каждая игра против них очень сложная. Мы также хотим выиграть и оставшиеся матчи против "Ростова" и "Енисея".

  • Дубль Дриусси принес «Зениту» победу над ЦСКА
  • Читайте по теме

    • Что касается ожиданий от Лиги чемпионов, посмотрим какие будут группы. До Лиги чемпионов еще долго. Пока думаем только о чемпионате», — цитирует Нобоа официальный сайт «Зенита». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая
  • 06/05/2019 в 18:58
    •
  • Прогноз
  • «Интер» — «Кьево»
  • 1.70
  • Завтра в 22:00
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия и Чехия сыграют от атаки
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Прервут ли США победную серию Финляндии?
  • США — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Прервет ли «Парма» победное домашнее шествие «Болоньи»?
  • «Болонья» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Давид Вилья Футбол Футбольные иконы в закате. Они забыты, но все еще играютЦелый ряд бывших звезд европейского футбола все еще продолжает профессиональную карьеру, о чем могут не знать многие болельщики 14:110
  • 17:12
    • Емельяненко задержан за распитие алкоголя в общественном месте
  • 15:22
    • Россия крупно обыграла Австрию на ЧМ-2019
  • 14:45
    • Защитник «Ливерпуля» признан игроком сезона АПЛ
    Артуро Видаль и Серхио Бускетс Футбол Примера. «Барселона» победила «Хетафе», «Реал» проиграл в Сан-СебастьянеРезультаты матчей 37-го тура испанской Примеры 22:140
  • Экспресс дня

  • Финал чемпионской битвы «Ливерпуля» и «Ман Сити»
  • 2.95
    •
  • 23:05
    • Нобоа рассчитывает победить «Ростов» и «Енисей»
  • 22:53
    • Семак не видит большого запаса прочности в игре «Зенита»
  • 22:42
    • Гончаренко пообещал сделать выводы после сезона
    Бенедикт Хеведес Футбол РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА, «Локомотив» разгромил «Рубин», «Енисей» вылетел в ФНЛОбзор матчей 28-го тура чемпионата России по футболу 21:110
  • 12:12
    • Умер олимпийский чемпион по хоккею Ионов
  • 11:57
    • ПСЖ сделал предложение «МЮ» по де Хеа
  • 11:44
    • Россия назвала состав на матч ЧМ с Австрией
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие