Нобоа рассчитывает победить «Ростов» и «Енисей»

Полузащитник «Зенита»после матча с ЦСКА (3:1) заявил, что команда продолжит играть с прицелом на максимальный результат.

«Празднования в самолете и сегодня на поле — одинаково важные эпизоды. Тогда, в самолете, была только команда — футболисты, тренеры, руководство клуба. Сегодня же на нас смотрели наши болельщики.

ЦСКА — хорошая команда, каждая игра против них очень сложная. Мы также хотим выиграть и оставшиеся матчи против "Ростова" и "Енисея".

Что касается ожиданий от Лиги чемпионов, посмотрим какие будут группы. До Лиги чемпионов еще долго. Пока думаем только о чемпионате», — цитирует Нобоа официальный сайт «Зенита». 0