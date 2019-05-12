«Зенит» — ЦСКА: счет матча 3:1, обзор голов

Себастьян Дриусси
ФК «Зенит»
Счет на 30-й минуте открыли «армейцы», когда Иван Обляков замкнул прострельную передачу Марио Фернандеса.
Спустя восемь минут равновесие восстановил Себастьян Дриусси, разыграв красивую комбинацию с Артемом Дзюбой.
На 62-й минуте петербургский клуб вывел вперед Эмилиано Ригони. В концовке встречи третий гол в ворота «армейцев» с паса Дзюбы забил Дриусси.
РПЛ. 28-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 3:1 (1:1)
Голы: Обляков, 30 (0:1). Дриусси, 38 (1:1). Ригони, 62 (2:1). Дриусси, 86 (3:1)«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 83), Шатов (Мак, 68), Барриос, Оздоев, Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 61)ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Дивеев, Васин (Сигурдссон, 75), Мариу Фернандес, Бистрович, Ахметов (Щенников, 60), Влашич, Обляков, Чалов, Бийол (Эрнандес, 43)Предупреждения: Бийол, 3. Ахметов, 7. Ракицкий, 32. Влашич, 32. Жирков, 51. Щенников, 70. Дзюба, 74. Набиуллин, 84
«Зенит», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 45 баллами расположился на пятом месте. 0