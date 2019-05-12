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    Дубль Дриусси принес «Зениту» победу над ЦСКА

    «Зенит» — ЦСКА: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Зенит» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги обыграл ЦСКА – 3:1.

    Себастьян Дриусси
    Себастьян Дриусси

    Счет на 30-й минуте открыли «армейцы», когда Иван Обляков замкнул прострельную передачу Марио Фернандеса.

    Спустя восемь минут равновесие восстановил Себастьян Дриусси, разыграв красивую комбинацию с Артемом Дзюбой.

    На 62-й минуте петербургский клуб вывел вперед Эмилиано Ригони. В концовке встречи третий гол в ворота «армейцев» с паса Дзюбы забил Дриусси.

    РПЛ. 28-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 3:1 (1:1)
    Голы: Обляков, 30 (0:1). Дриусси, 38 (1:1). Ригони, 62 (2:1). Дриусси, 86 (3:1)«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 83), Шатов (Мак, 68), Барриос, Оздоев, Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 61)ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Дивеев, Васин (Сигурдссон, 75), Мариу Фернандес, Бистрович, Ахметов (Щенников, 60), Влашич, Обляков, Чалов, Бийол (Эрнандес, 43)Предупреждения: Бийол, 3. Ахметов, 7. Ракицкий, 32. Влашич, 32. Жирков, 51. Щенников, 70. Дзюба, 74. Набиуллин, 84

    «Зенит», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 45 баллами расположился на пятом месте. 0

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