«Енисей» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд
ФК «Енисей»
«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Данченко, Комолов, Комков, Семакин, Зотов, Огуде, Сарр, Соболев.
Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Кичин, Савичев, Хубулов, Костюков, Кутьин.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
Запасные: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов.
Поединок состоится сегодня, 11 мая, на стадионе «Центральный» в Красноярске. Начало игры — в 14:00 мск.
«Краснодар» с 47 очками занимает третью строку в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» имеет на счету 19 баллов и идет на последнем, 16-м месте. 0