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    «Енисей» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд

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    Названы стартовые составы «Енисея» и «Краснодара» на матч 28-го тура российской Премьер-Лиги.

    «Енисей» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд
    «Енисей» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд

    «Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Данченко, Комолов, Комков, Семакин, Зотов, Огуде, Сарр, Соболев.

    Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Кичин, Савичев, Хубулов, Костюков, Кутьин.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

    Запасные: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов.

    Поединок состоится сегодня, 11 мая, на стадионе «Центральный» в Красноярске. Начало игры — в 14:00 мск.

    «Краснодар» с 47 очками занимает третью строку в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» имеет на счету 19 баллов и идет на последнем, 16-м месте. 0

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