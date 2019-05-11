«Енисей» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд

Названы стартовые составы «Енисея» и «Краснодара» на матч 28-го тура российской Премьер-Лиги.

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Данченко, Комолов, Комков, Семакин, Зотов, Огуде, Сарр, Соболев.

Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Кичин, Савичев, Хубулов, Костюков, Кутьин.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

Запасные: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов.

Поединок состоится сегодня, 11 мая, на стадионе «Центральный» в Красноярске. Начало игры — в 14:00 мск.

«Краснодар» с 47 очками занимает третью строку в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» имеет на счету 19 баллов и идет на последнем, 16-м месте. 0