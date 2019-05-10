«Челси» установил рекорд Лиги Европы

Наканунев рамках ответного полуфинального матча Лиги Европы одолелв серии пенальти (1:1 — в основное время).

Таким образом лондонский клуб не проигрывает в рамках Лиги Европы уже 17 матчей кряду — это новый рекорд турнира, сообщает GracenoteLive.

Последней командой, выигравшей у «Челси» в Лиге Европы, был «Рубин» — 3:2 в Казани в ответном матче 1/4 финала после поражения со счетом 1:3 в первой игре. В том сезоне «синие» стали победителем турнира.

Ранее рекорд из 15 матчей принадлежал мадридскому «Атлетико» (2011/12).

Финал Лиги Европы состоится на Олимпийском стадионе в Баку. Игра, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси», пройдет 29 мая. 0