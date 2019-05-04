Ньюкасл — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.05.2019)

Составы команд:
«Ньюкасл»: Пол Дамметт, Ки Сун Юн, Фабиан Шёр, Джамал Ласcеллс, Хосе Рондон, Мэтт Ритчи, Мартин Дубравка, Айзак Хэйден, Айосе Перес, Хавьер Манкильо, Кристиан Атсу.
«Ливерпуль»: Фабиньо, Вирджил ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум, Деян Ловрен, Садио Мане, Мохамед Салах, Алисон, Джордан Хендерсон, Дэниел Старридж, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 1:2. 0