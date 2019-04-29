В Суперкубке Испании-2020 сыграют четыре команды

На заседании Королевской федерации футбола Испании (RFEF) были утверждены изменения встраны. Об этом сообщает официальный сайт RFEF.

В следующем сезоне Суперкубок Испании впервые в истории будет разыгран в формате «Финала четырех».

Его участниками станут чемпион и вице-чемпион страны, а также финалист и обладатель Кубка. В случае совпадений дополнительно место получит команда, которая займет наиболее высокое место в чемпионате страны.

Прогноз на «Барселона» — «Ливерпуль»

Таким образом, в Суперкубке Испании—2020 примут участие «Барселона», «Атлетико», «Валенсия» и «Реал».

Полуфиналы турнира состоятся 8 и 9 января 2020 года. Финальный матч запланирован на 12 января. 0