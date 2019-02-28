Вальверде: Цель «Барселоны» — выигрывать все, что возможно

Эрнесто Вальверде
barcablaugranes.com
«Первый тайм провели не лучшим образом. После перерыва стали показывать очень качественный футбол. Конечно, мы были мотивированы на "Сантьяго Бернабеу". Такое же состояние и у "Реала", когда он приезжает к нам.
Наша цель — выигрывать все, что возможно. Этого требуют наши болельщики, и так было всегда в истории клуба. Суарес? Он бомбардир с невероятной статистикой в "Барселоне". А Месси не только забивает, но и создает моменты для других наших игроков», — приводит слова Вальверде AS.
В финальном поединке Кубка Короля «сине-гранатовые» сыграет против победителя пары «Валенсия» — «Бетис». 0