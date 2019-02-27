«Спартак» планирует летом продать одного из форвардов

Московский» летом намерен расстаться с форвардомили сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, предпочтительным вариантом для москвичей видится продажа игрока сборной Кабо-Верде, так как клуб на его трансфере может больше заработать. Предполагается, что торги начнутся с 10 миллионов евро.

В зимнее трансферное окно «Галатасарай» пытался приобрести Луиса Адриано. Бразилец отказался переезжать в Турцию, а «красно-белых» не устроила сумма трансфера в размере 7 миллионов евро. Ранее также сообщалось об интересе к Зе Луишу со стороны все того же «Галатасарая» и «Лидса».

В нынешнем сезоне Зе Луиш провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил семь голов. Адриано забил четыре мяча и отдал три голевые передачи в 14 матчах. 0