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    «Спартак» планирует летом продать одного из форвардов

    Трансферы Футбол России Спартак
    Московский «Спартак» летом намерен расстаться с форвардом Зе Луишем или Луисом Адриано, сообщает «Спорт-экспресс».

    Зе Луиш
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    По информации издания, предпочтительным вариантом для москвичей видится продажа игрока сборной Кабо-Верде, так как клуб на его трансфере может больше заработать. Предполагается, что торги начнутся с 10 миллионов евро.

    В зимнее трансферное окно «Галатасарай» пытался приобрести Луиса Адриано. Бразилец отказался переезжать в Турцию, а «красно-белых» не устроила сумма трансфера в размере 7 миллионов евро. Ранее также сообщалось об интересе к Зе Луишу со стороны все того же «Галатасарая» и «Лидса».

    В нынешнем сезоне Зе Луиш провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил семь голов. Адриано забил четыре мяча и отдал три голевые передачи в 14 матчах. 0

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