Де Хеа отказался продлевать контракт с «МЮ»

не смог достичь договоренности с голкиперомо продлении контракта, сообщает Evening Standard

Давид де Хеа standard.co.uk 5000 Бонус за регистрацию Играть!

По данным источника, манкунианцы предложили испанскому вратарю новое соглашение с зарплатой 20,4 млн евро в год, но получили отказ.

Несмотря на то, что Де Хе мог стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире, он хочет получать больше по новому контракту.

28-летний де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из мадридского «Атлетико» за 25 млн евро.

Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2019 года, но клуб имеет право автоматически продлить соглашение ещё на один год.

В нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги и пропустил 35 голов. 0