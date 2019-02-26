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    Де Хеа отказался продлевать контракт с «МЮ»

    Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» не смог достичь договоренности с голкипером Давидом де Хеа о продлении контракта, сообщает Evening Standard.

    Давид де Хеа
    Давид де Хеа
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    По данным источника, манкунианцы предложили испанскому вратарю новое соглашение с зарплатой 20,4 млн евро в год, но получили отказ.

    Несмотря на то, что Де Хе мог стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире, он хочет получать больше по новому контракту.

    28-летний де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из мадридского «Атлетико» за 25 млн евро.

    Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2019 года, но клуб имеет право автоматически продлить соглашение ещё на один год.

    В нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги и пропустил 35 голов. 0

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