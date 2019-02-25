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    В оргкомитете Евро-2020 не знают о возможной отставке Сорокина

    Евро-2020 РФС
    Организационный комитет чемпионата Европы-2020 опроверг информацию об уходе со своего поста генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина.

    Алексей Сорокин
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    «Информация о якобы возможных изменениях в руководстве Оргкомитета ЕВРО-2020 не соответствует действительности. Алексей Сорокин является генеральным директором организации, принимая самое непосредственное и активное участие в управлении проектом подготовки к ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге. Вопросы, связанные с изменениями в руководстве Оргкомитета находятся в компетенции Наблюдательного совета организации», — цитирует ответ пресс-службы комитета «Спорт-Экспресс».

    Напомним, ЧЕ-2020 впервые пройдет сразу в 12 странах, четыре матча состоятся в России. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. 0

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