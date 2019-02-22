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    «Бетис» уступил «Ренну» и вылетел из ЛЕ

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    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» на своем поле потерпел поражение от «Ренна» — 1:3.

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    На 22-й минуте Рами Бенсебаини открыл счет, а спустя еще восемь минут Адриен Эну удвоил преимущество гостей.

    Хозяева отыграли один мяч на 41-й минуте усилиями Джовани Ло Чельсо, но на большее их не хватило.

    Окончательный результат перед самым финальным свистком поставил М'Байе Ньянг.

    Лига Европы. 1/16 финала
    «Бетис» — «Ренн» — 1:3 (1:2)
    Голы: 0:1 — 22 Бенсебайни, 0:2 — 30 Юну, 1:2 — 41 Ло Чельсо, 1:3 — 90 Ньянг«Бетис»: Роблес, Манди, Бартра, Сидней, Санчес (Эмерсон, 89), Каналес, Гуардадо (Лайнес, 78), Ло Чельсо, Вильям Карвалью, Хесе (Леон, 69), Морон«Ренн»: Коубек, Мешер, Бенсебайни (Зеффан, 78), Траоре, Да Сильва, Бен-Арфа, Гренье, Юну (Дель Кастийо, 84), Буриго (Желен, 75), Сарр, НьянгПредупреждения: Сидней (35), Ньянг (58), Вильям Карвалью (75), Санчес (79), Траоре (82), Зеффан (90+2)

    В первой встрече этих команд была зафиксирована ничья 3:3. 0

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