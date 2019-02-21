«Валенсия» второй раз обыграла «Селтик» в 1/16 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европыодержала домашнюю победу над— 1:0

На 37-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Йереми Тольян.

Счет был открыт на 71-й минуте. Атаку начал Парехо, который организовал передачу на угол вратарской, откуда Васс головой адресовал мяч в центр штрафной, Кевин Гамейро осталось только попасть.

Первый матч завершился победой «Валенсии» со счетом 2:0. По сумме двух матчей испанский клуб вышел в следующий раунд соревнований.

В другом матче 1/16 финала австрийский «Ред Булл Зальцбург» на своем поле разгромил бельгийский «Брюгге» со счетом 4:0.

Голы забили Ксавер Шлаге (17) и Патсон Дака (29, 43).

На 11-й минуте Мунас Даббур не сумел реализовать пенальти в ворота гостей. В компенсированное время Даббур забил с игры.

Первый матч завершился победой «Брюгге» со счетом 2:1. По сумме двух матчей «Зальцбург» вышел в 1/8 финала Лиги Европы. 0