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    «Валенсия» второй раз обыграла «Селтик» в 1/16 финала Лиги Европы

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    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Селтиком» — 1:0

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    На 37-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Йереми Тольян.

    Счет был открыт на 71-й минуте. Атаку начал Парехо, который организовал передачу на угол вратарской, откуда Васс головой адресовал мяч в центр штрафной, Кевин Гамейро осталось только попасть.

    Первый матч завершился победой «Валенсии» со счетом 2:0. По сумме двух матчей испанский клуб вышел в следующий раунд соревнований.

    В другом матче 1/16 финала австрийский «Ред Булл Зальцбург» на своем поле разгромил бельгийский «Брюгге» со счетом 4:0.

    Голы забили Ксавер Шлаге (17) и Патсон Дака (29, 43).

    На 11-й минуте Мунас Даббур не сумел реализовать пенальти в ворота гостей. В компенсированное время Даббур забил с игры.

    Первый матч завершился победой «Брюгге» со счетом 2:1. По сумме двух матчей «Зальцбург» вышел в 1/8 финала Лиги Европы. 0

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