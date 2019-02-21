«Валенсия» второй раз обыграла «Селтик» в 1/16 финала Лиги Европы

На 37-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Йереми Тольян.
Счет был открыт на 71-й минуте. Атаку начал Парехо, который организовал передачу на угол вратарской, откуда Васс головой адресовал мяч в центр штрафной, Кевин Гамейро осталось только попасть.
Первый матч завершился победой «Валенсии» со счетом 2:0. По сумме двух матчей испанский клуб вышел в следующий раунд соревнований.
В другом матче 1/16 финала австрийский «Ред Булл Зальцбург» на своем поле разгромил бельгийский «Брюгге» со счетом 4:0.
Голы забили Ксавер Шлаге (17) и Патсон Дака (29, 43).
На 11-й минуте Мунас Даббур не сумел реализовать пенальти в ворота гостей. В компенсированное время Даббур забил с игры.
Первый матч завершился победой «Брюгге» со счетом 2:1. По сумме двух матчей «Зальцбург» вышел в 1/8 финала Лиги Европы. 0