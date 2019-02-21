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    «МанСити» вырвал выездную победу в матче с «Шальке»

    «Шальке» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:3, обзор голов

    Лига чемпионов Шальке 04 Манчестер Сити Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Гельзенкирхенский «Шальке» на своем поле уступил «Манчестер Сити» (2:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Счет в матче на 18-й минуте открыли гости. Грубейший ляп в обороне «Шальке» привел к голу «Манчестер Сити».

    Ферман выбил мяч низом, но передача на Салифа Сане получилась слабой и была перехвачена. Силва вышел на ворота «Шальке» под острым углом, Ферману пришлось бежать на него, а Давид покатил мяч в центр штрафной, где Серхио Агуэро спокойно переправил его в сетку.

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    Отыграться хозяев удалось в концовке тайма. На 38-й минуте мяч попал в руку Николаса Отменди в штрафной «Сити». Арбитр, после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который реализовал Набиль Бенталеб.

    На 45-й минуте Фернандиньо толкнул Салифа Сане в штрафной «МанСити», прежде чем Эдерсон выбил мяч. «Шальке» получил право на второй пенальти, который также реализовал Бенталеб.

    На 68-й минуте «Сити» остался в меньшинстве. Николас Отаменди получил вторую желтую карточку и был удален.

    Отыграться гостям удалось на 85-й минуте, благодаря удару со штрафного в исполнении Лероя Сане. Немец кручёным ударом положил мяч точно в правый верхний угол ворот — Ферман просто не успел среагировать и дотянуться до мяча.

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    А на 90-й минуте Очипка допустил ошибку, не удержав Стерлинга после дальнего выноса мяча Эдерсоном. Защитник «Шальке» упал на газон, а Рахим выскочил один на один с Ферманом под острым углом и пробил под дальнюю штангу мимо голкипера, установив окончательный счет.

    Ответный матч пройдет в Манчестере 12 марта.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
    «Шальке-04» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 2:3 (2:1)
    Голы: Агуэро, 18 (0:1). Бенталеб, 38 — с пенальти (1:1). Бенталеб, 45 — с пенальти (2:1). Л.Сане, 85 (2:2). Стерлинг, 90 (2:3)«Шальке»: Ферманн, Брума, С.Сане, Настасич, Калиджури, Сердар, Бенталеб, Маккенни (Скрцибски, 77), Очипка, Мендиль (Бургшталлер, 65), Ут (Харит, 88)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Фернандинью, Отаменди, Ляпорт, Де Брейне (Зинченко, 87), Гюндоган, Сильва (Компани, 70), Стерлинг, Агуэро (Л.Сане, 78), Бернарду СилваПредупреждения: Отаменди, 37. Ут, 41. Фернандинью, 43. С.Сане, 73. Эдерсон, 90+5. Бургшталлер, 90+5Удаление: Отаменди, 68
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