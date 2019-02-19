Сульшер: Оборона «МЮ» действовала просто фантастически

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии против «Челси» (2:0).

«Сегодня мы провели великолепный матч, наша план на эту игру сработал. Наша оборона во втором тайме действовала просто фантастически.

"Челси" — хорошая команда, у них свой стиль игры, но Хуан Мата отлично отыграл против Жоржиньо, и мы были абсолютно безупречны в обороне. Нам удалось отстоять свои ворота.

Это грандиозный результат. Нас очень критиковали после матча с "ПСЖ", но сегодня все сыграли так, как мы просили», — приводит слова Сульшера BBC.

В четвертьфинале турнира «МЮ» сыграет с «Вулверхэмптоном». Матчи 1/4 финала состоятся с 15 по 18 марта. 0