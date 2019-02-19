«МЮ» выбил «Челси» из Кубка Англии

В матче 1/8 финала Лиги чемпионоводержал гостевую победу над лондонским— 2:0.

Фрагмент матча twitter.com/ManUtd/ 1000 Фрибет для всех Забрать!

Гости открыли счет в матче на 31-й минуте. Поль Погба исполнил классную подачу с левого фланга атаки в чужую штрафную, где Эррера оторвался от Алонсо и точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

А на 45-й минуте, в ходе быстрой контратаки «Манчестер Юнайтед» Погба запустил в прорыв по правому флангу Рашфорда. Маркус навесил во вратарскую, где Поль ударом головой замкнул этот пас.

«Манчестер Юнайтед» стал последним четвертьфиналистом Кубка Англии. Ранее в эту стадию турнира пробились «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Миллуолл», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Суонси Сити».