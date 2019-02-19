«МЮ» выбил «Челси» из Кубка Англии

Фрагмент матча
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Гости открыли счет в матче на 31-й минуте. Поль Погба исполнил классную подачу с левого фланга атаки в чужую штрафную, где Эррера оторвался от Алонсо и точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот.
А на 45-й минуте, в ходе быстрой контратаки «Манчестер Юнайтед» Погба запустил в прорыв по правому флангу Рашфорда. Маркус навесил во вратарскую, где Поль ударом головой замкнул этот пас.
«Манчестер Юнайтед» стал последним четвертьфиналистом Кубка Англии. Ранее в эту стадию турнира пробились «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Миллуолл», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Суонси Сити».
Кубок Англии. 1/8 финала
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:2)
Голы: Эррера, 31 (0:1). Погба, 45 (0:2)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта (Дзаппакоста, 82), Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Жоржинью, Канте, Ковачич (Баркли, 71), Игуаин, Азар, Педро (Виллиан, 58)«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Погба, Матич, Эррера, Мата (Перейра, 76), Лукаку (Санчес, 73), Рэшфорд (Мактоминэй, 90+4)Предупреждения: Матич, 15. Янг, 21. Рюдигер, 60. Канте, 65