ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БэйлТрансферный дайджест. 12-18 февраля
  • 00:49
    • Дортмундская «Боруссия» не справилась с аутсайдером Бундеслиги
  • 00:26
    • «МЮ» выбил «Челси» из Кубка Англии
  • 00:18
    • Джокович в четвёртый раз получил награду «Спортсмен года»
  • 22:12
    • Дубли Барабанова и Плотникова принесли СКА победу над «Локомотивом»
  • 21:53
    • ЦСКА на своем льду разгромил «Витязь»
    Все новости спорта

    «МЮ» выбил «Челси» из Кубка Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Челси
    В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над лондонским «Челси» — 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Гости открыли счет в матче на 31-й минуте. Поль Погба исполнил классную подачу с левого фланга атаки в чужую штрафную, где Эррера оторвался от Алонсо и точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

    А на 45-й минуте, в ходе быстрой контратаки «Манчестер Юнайтед» Погба запустил в прорыв по правому флангу Рашфорда. Маркус навесил во вратарскую, где Поль ударом головой замкнул этот пас.

    «Манчестер Юнайтед» стал последним четвертьфиналистом Кубка Англии. Ранее в эту стадию турнира пробились «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Миллуолл», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Суонси Сити».

    Кубок Англии. 1/8 финала
    «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:2)
    Голы: Эррера, 31 (0:1). Погба, 45 (0:2)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта (Дзаппакоста, 82), Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Жоржинью, Канте, Ковачич (Баркли, 71), Игуаин, Азар, Педро (Виллиан, 58)«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Погба, Матич, Эррера, Мата (Перейра, 76), Лукаку (Санчес, 73), Рэшфорд (Мактоминэй, 90+4)Предупреждения: Матич, 15. Янг, 21. Рюдигер, 60. Канте, 65
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ман Сити» выдержал проверку олдскулом
  • 17/02/2019 в 11:02
    •
  • Прогноз
  • «Шальке» — «Манчестер Сити»
  • 1.79
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Коламбус» Бобровского не сможет одолеть «Тампу-Бэй» Кучерова
  • «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Возьмет ли «Оттава» реванш у «Чикаго» Анисимова?
  • «Чикаго» — «Оттава». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Колорадо» может прервать серию неудач в игре с «Вегасом»
  • «Колорадо» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маркус Рашфорд Футбол Дух времени. Без молодых элитных центрфорвардов в футболеПоявится ли новое поколение в ближайшем будущем? 17/02/2019 в 21:560
  • 16:09
    • «Адмирал» разобрался с «Барысом»
  • 16:04
    • «Амур» разгромил «Куньлунь»
  • 14:55
    • EA Sports убрала Роналду с обложки FIFA 19
    Эрнесто Вальверде Футбол Вальверде — не тот, кто нужен «Барселоне»Продление контракта с испанским тренером может стать ошибкой 17/02/2019 в 15:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Отыграется ли «Боруссиия» Д на аутсайдере после разгрома в ЛЧ?
  • 2.62
    •
  • 00:36
    • «Рома» обыграла «Болонью»
  • 23:56
    • Павлюченкова проиграла Гарсии на турнире в Дубае
  • 23:03
    • Рижское «Динамо» разгромило «Слован», Дарзиньш оформил дубль
    «Барселона» — «Вальядолид» Футбол Примера. «Барселона» одолела «Вальядолид», «Реал» уступил «Жироне»Подробности матчей 24-го тура испанской Примеры Вчера в 00:430
  • 13:56
    • «Далянь Ифан» объявил о подписании Хамшика
  • 13:45
    • Оглашен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы
  • 13:28
    • Определены лучшие игроки недели в КХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие