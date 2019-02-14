Почеттино: Это была просто великолепная игра в исполнении «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал разгромную победу своей команды над дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Маурисио Почеттино skysports.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Я бы не сказал, что команда нервничала, но второй тайм мы провели намного лучше. В перерыве мы показали игрокам несколько ситуаций, которые могли бы сложиться по-другому. Мы пытались помочь команде принимать правильные решения и действовать наилучшим образом. Плюс, вам всегда нужна удача.

С самого начала нам было очень сложно как в фазе владения, так и без мяча. У нас немного не получалось играть так, как нам хотелось, но второй тайм был просто фантастическим. После гола мы начали играть с большей уверенностью.

Это была просто великолепная игра в исполнении моих футболистов. Впрочем, это лишь первая половина матча. 3:0 — очень хороший результат, но мы должны ехать в Дортмунд с настроем на победу. Результат прекрасный, но у нас еще много работы.

Мы так счастливы. Парни заслужили самых лестных слов, потому что показали фантастическую игру. Мои игроки — герои», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Ответный поединок между «Боруссией» и «Тоттенхэмом» состоится 5 марта. 0