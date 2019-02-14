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    Бос не удивлен уровнем игры «Краснодара»

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    Главный тренер «Байера» Петер Бос прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (0:0).

    Петер Бос
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    «Не очень доволен игрой, конечно. Мне бы хотелось, чтобы мы забили гол на выезде. Но надо быть честным, у "Краснодара" были моменты. Во втором тайме у нас были моменты, но забить, к сожалению, не удалось.

    Соперник не особенно удивил. Знаем, это хорошая команда, что они сегодня и показали. Хотелось бы забить гол на выезде, мы этого не сделали, теперь крайне необходимо выиграть дома.

    Честно говоря, не задумываюсь об игре на следующей неделе, у нас еще матч с "Дюссельдорфом", но вернусь еще к этой игре, пересмотрю ее и приму решение, что следует изменить в наших действиях в повторном матче.

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    • Нам очень понравился стадион — суперкачество. И газон, который мы увидели, таким и должен быть. Я давно не играю, но вижу, что на таком газоне, с такими фанатами именно так и надо играть.

    Не удивлен уровнем футбола местной команды, а вот стадион определенно удивил. Почему не удивлен игрой "Краснодара"? Мы ведь смотрели их игры, такого футбола от них и ждали.

    Все остается, как и было, фаворитов нет. Есть две хорошие команды, и лучшая из них победит. Надеюсь, это будет Леверкузен», — приводит слова Боса «Чемпионат». 0

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