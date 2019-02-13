Мусаев: Сделали все, чтобы быть максимально готовыми к матчу с «Байером»

Старший тренер «Краснодара»​ накануне матча 1/16 финала Лиги Европы 2018/19 противрассказал о предсезонной подготовке.

«Очень доволен тем, как прошли сборы, мы работали дисциплинировано, мы сделали все, что от нас зависело, чтобы быть максимально готовыми к матчу с "Байером".

Специфика сборов отличалась — если бы начинали в марте, то сбор был бы другим. Мы начали работать сразу с высокой интенсивностью, с мячом.

На всех ребятах были датчики, часы, мы знали, как каждый работал. Этот период был похож на соревновательный.

Мы довольны молодыми игроками, их было много. Видно, что ребята окрепли, насколько они добавили физически, технически.

Мы уверены в этих футболистах, и если будет необходимость, они могут выйти. Прежде всего, это Голубев, Уткин, Сулейманов, Игнатьев, Черников.

Известно, что не сыграют Рамирес и Газинский. Я считаю, у нас нет незаменимых игроков. На каждой позиции есть несколько ребят, которые могут заменить друг друга.

Олссон схож по позиции с Газинским, на позиции Рамиреса есть Стоцкий и Марков», — отметил Мусаев в интервью «Спорт-Экспрессу». 0