Промах Варди позволил «Тоттенхэму» продолжить гонку за титулом

Лондонский «Тоттенхэм» победил «Лестер» (3:1) в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев голы забили Давинсон Санчес, Кристиан Эриксен и Сон Хын-Мин. Единственный мяч «лисов» при счете 0:2 забил Джейми Варди. В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» (60 очков) занимает третью строчку, «Лестер» (32) идет 12-м.

Ошибка Варди

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает, что форвард «Лестера» допустил ошибку, упустив возможность сравнять счет и переломить ходи матча.

«Сказать, что сцена была подготовлена ​​для Джейми Варди, было бы большим преуменьшением. Посаженный на скамейку "Лестера" Клодом Пюэлем, несмотря на его прекрасную статистику в матчах против "большой шестерки", нападающий появился на поле на 59-й минуте, когда его команда проигрывала после точного удара голов в исполнении Давинсона Санчеса в первом тайме, но только что получил комфортный пенальти.

Но, конечно же, Варди не побежит сразу пробивать одиннадцатиметровый удар? Он сделал это, и толпа на трибунах "Уэмбли" затаила дыхание. В 51 предыдущем матче Премьер-лиги против "большой шестерки" Варди забил 28 голов. Тринадцать из них — с начала прошлого сезона, но в этом случае Варди совершил ошибку. Уго Льорис, выдавший изумительную игру, прыгнул в правильном направлении, и это оказалось вдвойне важно, когда Кристиан Эриксен забил второй гол "Тоттенхэма".

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Варди забьет свой гол на 76-й минуте, вколотив мяч в упор, и "Лестер" устроит навал, в надежде сравнять счет. Учитывая процент владения и количество созданных моментов — они заслужили как минимум ничью. Но этого не произошло, и когда Сон Хын-мин устроил забег в добавленное время, чтобы обыграть Каспера Шмейхеля и забить свой 15-й гол в сезоне, это вызвало вздох облегчения у "шпор" и разочарования у гостей».

Ныряльщик Сон

Автор The Telegraph Джереми Уилсон считает, что «шпоры» экономили силы в матче с «Лестером», что давало гостям небольшое преимущество.

«А "шпоры" были самими собой, играя в полную силу игроков, находящихся в хорошей форме. Впрочем, учитывая, что, возможно, они думали о том, что в среду им играть с "Боруссией" в Лиге чемпионов, обычной интенсивности не хватало. "Лестер" создавал более опасные моменты в первом тайме, даже если их атаке не хватало убедительного преимущества. Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр первым серьезно испытал Льориса соим мощным ударом головой из пределов штрафной, в то время как Харви Барнс дважды упустил явные возможности после того, как воспользовался дырами в обороне соперника.

"Тоттенхэм" начал с Сон Хын-Мином и Фернандо Льоренте в атаке, поскольку Кейн пока недоступен. Кореец получил карточку от рефери Майкла Оливера после того, как резко упал после стыка с Магуайром. Повторы подтвердили, что, возможно, был незначительный контакт, но но очевидная театральность Сона в штрафной "Лестера" сыграла против него. Это четвертый раз, когда игрок "Тоттенхэма" получил карточку за "нырки" в этом сезоне. Сон, тем не менее, был превосходен на поле и быстро создал шанс для Дэнни Роуза — мяч был блестяще отражен протянутой рукой Каспера Шмейхеля.

Вскоре последовал угловой, и "Тоттенхэм" вышел вперед после прекрасно разыгранной комбинации. Сначала Киран Триппье отпаловал Эриксену за пределами штрафной, который, в свою очередь, ответил низким кроссом, который позволил Дэвинсону Санчесу опуститься ниже Магуайра и пробить мимо Шмейхеля».

Эриксен — палочка-выручалочка

Автор Daily Mail Адам Крафтон выделяет в составе победителей датского плеймейкера, который стал ключевым игроком команды.

«В отсутствие Деле Алли и Гарри Кенйа, ход "Тоттенхэма" должен был резко упасть. Мало того, что претензии "шпор" на выигрыш Премьер-лиги окажется под угрозой, но в свете возрождающегося "Манчестер Юнайтед", есть подозрение, что "шпорам" может быть придется бороться за место в четверке.

В некотором смысле, мрачные прогнозы оправдались. Требования Кубка Англии и Кубка лиги оказались чрезмерными для короткой скамейки "Тоттенхэма".

К сожалению, Фернандо Льоренте слишком часто является лишь бледной тенью Кейна, в то время как команде не хватает решительных прорывов Алли и его умения действовать в штрафной.

И все же в Премьер-лиге команда Маурисио Почеттино пока справляется. Сон Хын-мин продолжает делать свое дело, но аргентинский менеджер также обязан поблагодарить за успехи Кристиана Эриксена.

Датский плеймейкер создал один гол и забил другой, спасая игру "Тоттенхэма" всего двумя ударами его правой ноги.

Для "Тоттенхэма" это — палочка-выручалочка, ценность которой, кажется, растет с каждой неделей. Срок действия контракта Эриксена истекает летом 2020 года, и "Тоттенхэм" в течение некоторого времени был вовлечен в обширные переговоры с агентами датчанина.

В Испании интерес "Реала" к Эриксену не секрет. Действительно, прежде чем принять решение подписать Филиппа Коутиньо из "Ливерпуля", "Барселона" пыталась договориться с Эриксеном, в дополнение к подписанию Антони Марсьяля из "Манчестер Юнайтед".

Календарь и таблица АПЛ

Он усилил бы почти каждую команду в мировом футболе. Сейчас ему 26, и ему предстоит принять определяющее решение.

Верит ли он, что "Тоттенхэм", что выиграет наконец первый трофей за последние пять лет? Или он должен выбрать клуб с более великим именем и большими гарантиями успеха?»

У «шпор» проблемы в защите

Автор ESPN Бен Пирс анализирует игру, выделяя положительные и отрицательные моменты.

«Позитив: В последние недели Эриксен играл ниже своего уровня, что было очень некстати в отсутствие как Гарри Кейна, так и Деле Алли, но здесь он преуспел с голом и с ассистом. Между тем, форма Льориса также была не лучшей — он был главным виновником того, что "Уотфорд" забил после углового 11 дней назад — но он был превосходен против "Лестера", совершая жизненно важные сэйвы после ударов Варди и Харви Барнса в частности.

Негатив: "Тоттенхэм" был уязвим в обороне и допустил 20 ударов по своим воротам, в том числе девять в створ. Если бы гости были более точны, или Льорис не устроил героических спасений, результат был бы совсем другим. "Боруссия" Дортмунд, вероятно, не будет так же щедра, если ей дадут такое же количество шансов в среду.

Схема Почеттино 4-3-1-2 давала возможность Эриксену проявить себя наилучшим образом, и тренер также приложил все усилия, чтобы засушить игру при счете 2:1, выпустив Тоби Алдервейрелда, Виктора Ваньяму и Кайла Уокера-Питерса со скамейки запасных. Его решение оставить скоростного Сона на поле до конца также окупилось голом в компенсированное время».

Ключевой момент игры

Автор Daily Mail Мэтт Барлоу считает неудачный пенальти «Лестера» переломным моментом игры.

«Когда Сон Хын-мин прорвался к воротам, чтобы забить третий гол "Тоттенхэма" в добавленное время, была полная иллюзию, что это очередная обычная домашняя победа.

"Шпоры", на самом деле, были далеки от легкости и, возможно, споткнулись бы в своем преследовании лидеров АПЛ, если бы "Лестер" не допустил такой эффектной осечки перед воротами.

Вершина их расточительности наступила, когда команде Клода Пюэля был подарен пенальти и великолепный шанс сравнять счет.

Джеймс Мэддисон, на котором сфолил Ян Вертонген, стоял с мячом в руках и ждал Джейми Варди, который был на боковой линии, готовый выйти на замену и явно желавший забрать снаряд.

Мэддисон, который смазал два предыдущих пенальти, послушно протянул мяч Варди, который поставил его на "точку", разбежался, пробил низом и увидел, как Юго Льорис совершил сэйв.

Это был ключевой момент игры. В течение трех минут Кристиан Эриксен забил второй гол "Тоттенхэма", и хотя позднее Варди сократил отставание, "Лестер" покинул "Уэмбли" ни с чем.

"Я спросил его и сказал, что если он чувствует уверенность, он может пробить пенальти", — сказал Пюэль.

"Обычно Джейми пробивает пенальти. Но это был не просто пенальти. Это была вся игра. У нас была возможность вернуться в игру и повести. Мы должны найти ключевое преимущество".

Но дело в том, что Варди и является их ключевым преимуществом. Он забивает голы против хороших команд, вот что он делает, и Пюэль оставил его в запасе.

Бывший нападающий сборной Англии, возможно, не забил пенальти, но теперь его статистика составляет 29 голов в 52 играх против "Большой шестерки" Премьер-лиги, 14 из них с начала прошлого сезона.

Пюэль предпочел начать с Демараем Греем в атаке, но с Харви Барнсом и Рашидом Геззалем по обеим сторонам и Мэддисоном в качестве поддержки со стороны полузащиты». 0