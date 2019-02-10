«Реал» возрождается при Солари, «Атлетико» увядает при Симеоне

В рамках 23-го тура испанской Примеры «Реал» выезде победил «Атлетико» со счетом 3:1. Приводим самые интересные публикации в медиа об этом матче.

Ученик Солари переиграл учителя Симеоне

«Несмотря на то, что это было первое мадридское дерби для Сантьяго Солари во главе "Реала", где он встречался против самого опытного наставника в Ла Лиге, именно рулевой "Сливочных" выиграл битву тренеров. Диего Симеоне стал последней жертвой своего соотечественника, который сумел вернуть команду к хорошей форме перед возобновлением поединков Лиги чемпионов», — пишет на страницах Marca Уго Сересо.

«Хотя Солари играл под руководством нынешнего наставника "Атлетико" в "Сан-Лоренсо", 42-летнему специалисту удалось оставить не у дел бывшего босса, а его коллективу — обойти земляков в турнирной таблице.

Смелые решения Солари оставить в запасе Марсело и Гарета Бейла, а также выпустить валлийца в правильный момент во втором тайме, были вознаграждены результатом, тогда как гости часто не позволяли сопернику создавать опасные моменты у своих ворот. Это был огромный триумф для ученика, который стал мастером мадридского дерби».

Бейл вошел в «Клуб 100» «Реала»

«Бейл забил свой 100-й мяч в составе "Реала" во всех турнирах в поединке против "Атлетико", для чего ему понадобилось больше матчей, нежели Криштиану Роналду и Кариму Бензема. Это была 217-я игра для валлийца за королевский клуб во всех первенствах, начиная с 2013 года, когда он за рекордные 100 млн евро перешел из "Тоттенхэма".

Роналду — лучший бомбардир в истории "Мадрида" с 450 голами — отметился 100-м взятием ворот в потрясающих 105-ти поединках, тогда как Кариму Бензема для этого потребовалось 210 матчей — у француза чуть лучше средняя результативность», — отмечает AS.

«Британец — 21-й игрок "Сливочных", который достиг этой отметки, и в зачете бомбардиров за всю их историю он сравнялся с Фернандо Морьентесом и теперь только проигрывает бразильцу Роналдо только четыре мяча. Бейл 75 раз отличился в Примере, 16 — в Лиге чемпионов, шесть — в клубном чемпионате мира и только дважды — в Кубке Испании.

70 раз ему удалось забить левой ногой, 11 — правой и 19 — головой: 13 голов были проведены из-за пределов штрафной, четыре — прямым ударом со штрафных и лишь три — с пенальти».

Солари возродил «Реал»

«Как только угаснет спор, останется только реальность. По поводу субботнего дерби на "Ванда Метрополитано" возникло много дискуссий, но что бесспорно — это то, что победа "Реала" над своими заклятыми соседями по городу вернула его в чемпионскую гонку.

Она восстановила в памяти времена королевского клуба с Зинедином Зиданом у руля коллектива, когда француз привел его к победе на "Висенте Кальдерон" со счетом 3:0 в ноябре 2016-го года», — вспоминает в материале Goal.com Рик Шарма.

«Это был последний раз, когда кто-то забивал три мяча "Матрасникам" на их поле в Ла Лиге, что просто подчеркивает монументальный характер достижений гостей. До данной игры "Атлетико" всего пропустил у себя дома в этом сезоне четыре гола, но "Сливочные", с заново найденной уверенностью, которая пульсирует по венам благодаря Солари, чувствовали себя как дома.

Аргентинец снова вернул огонь почти в каждого футболиста собственной команды: он возродил "Мадрид" и, что более важно, шансы на титул — на фоне тяжелого сезона "Реал", наконец, снова верит в себя».

Симеоне теряет контроль над «Атлетико»

«Хозяева позволили сопернику спокойно бродить по полю и мягко перепасовываться. Банда братьев Симеоне, которые когда-то использовали лозунг "один за всех и все за одного", как посвящение для новых игроков клуба, в действительности отсиживались сзади, не прессинговали и сохраняли энергию.

Они выглядели вялыми и побежденными не только по результату, но и физически, и психологически», — отмечает в колонке ESPN слабеющий контроль наставника «Матрасников» над командой Грем Хантер.

«Проиграть раз-два — это полбеды, но что не имеет ничего общего с предыдущими восьми годами под руководством аргентинца — это явное отсутствие внимания к деталям, отсутствие индивидуальности, отсутствие агрессии и отсутствие интенсивности в исполнении "кольчонерос", каждый из футболистов которого выглядел случайным пассажиром в путешествии коллектива по ходу этого сезона.

Само собой, виноваты те, кто вышли на поле. Однако если мы согласны, а мы согласны, с тем, что тот самый "Атлетико", который выиграл Кубок Испании, Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА всегда был олицетворением сверхконкурентного, сверхагрессивного тренера, тогда и его нельзя не винить». 0