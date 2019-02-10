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    «Реал» возрождается при Солари, «Атлетико» увядает при Симеоне

    Реакция прессы на матч «Атлетико» — «Реал»

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    В рамках 23-го тура испанской Примеры «Реал» выезде победил «Атлетико» со счетом 3:1. Приводим самые интересные публикации в медиа об этом матче.
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    Ученик Солари переиграл учителя Симеоне

    «Несмотря на то, что это было первое мадридское дерби для Сантьяго Солари во главе "Реала", где он встречался против самого опытного наставника в Ла Лиге, именно рулевой "Сливочных" выиграл битву тренеров. Диего Симеоне стал последней жертвой своего соотечественника, который сумел вернуть команду к хорошей форме перед возобновлением поединков Лиги чемпионов», — пишет на страницах Marca Уго Сересо.

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    • «Хотя Солари играл под руководством нынешнего наставника "Атлетико" в "Сан-Лоренсо", 42-летнему специалисту удалось оставить не у дел бывшего босса, а его коллективу — обойти земляков в турнирной таблице.

    Смелые решения Солари оставить в запасе Марсело и Гарета Бейла, а также выпустить валлийца в правильный момент во втором тайме, были вознаграждены результатом, тогда как гости часто не позволяли сопернику создавать опасные моменты у своих ворот. Это был огромный триумф для ученика, который стал мастером мадридского дерби».

    Бейл вошел в «Клуб 100» «Реала»

    «Бейл забил свой 100-й мяч в составе "Реала" во всех турнирах в поединке против "Атлетико", для чего ему понадобилось больше матчей, нежели Криштиану Роналду и Кариму Бензема. Это была 217-я игра для валлийца за королевский клуб во всех первенствах, начиная с 2013 года, когда он за рекордные 100 млн евро перешел из "Тоттенхэма".

    Роналду — лучший бомбардир в истории "Мадрида" с 450 голами — отметился 100-м взятием ворот в потрясающих 105-ти поединках, тогда как Кариму Бензема для этого потребовалось 210 матчей — у француза чуть лучше средняя результативность», — отмечает AS.

    «Британец — 21-й игрок "Сливочных", который достиг этой отметки, и в зачете бомбардиров за всю их историю он сравнялся с Фернандо Морьентесом и теперь только проигрывает бразильцу Роналдо только четыре мяча. Бейл 75 раз отличился в Примере, 16 — в Лиге чемпионов, шесть — в клубном чемпионате мира и только дважды — в Кубке Испании.

    70 раз ему удалось забить левой ногой, 11 — правой и 19 — головой: 13 голов были проведены из-за пределов штрафной, четыре — прямым ударом со штрафных и лишь три — с пенальти».

    Солари возродил «Реал»

    «Как только угаснет спор, останется только реальность. По поводу субботнего дерби на "Ванда Метрополитано" возникло много дискуссий, но что бесспорно — это то, что победа "Реала" над своими заклятыми соседями по городу вернула его в чемпионскую гонку.

    Она восстановила в памяти времена королевского клуба с Зинедином Зиданом у руля коллектива, когда француз привел его к победе на "Висенте Кальдерон" со счетом 3:0 в ноябре 2016-го года», — вспоминает в материале Goal.com Рик Шарма.

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    • «Это был последний раз, когда кто-то забивал три мяча "Матрасникам" на их поле в Ла Лиге, что просто подчеркивает монументальный характер достижений гостей. До данной игры "Атлетико" всего пропустил у себя дома в этом сезоне четыре гола, но "Сливочные", с заново найденной уверенностью, которая пульсирует по венам благодаря Солари, чувствовали себя как дома.

    Аргентинец снова вернул огонь почти в каждого футболиста собственной команды: он возродил "Мадрид" и, что более важно, шансы на титул — на фоне тяжелого сезона "Реал", наконец, снова верит в себя».

    Симеоне теряет контроль над «Атлетико»

    «Хозяева позволили сопернику спокойно бродить по полю и мягко перепасовываться. Банда братьев Симеоне, которые когда-то использовали лозунг "один за всех и все за одного", как посвящение для новых игроков клуба, в действительности отсиживались сзади, не прессинговали и сохраняли энергию.

    Они выглядели вялыми и побежденными не только по результату, но и физически, и психологически», — отмечает в колонке ESPN слабеющий контроль наставника «Матрасников» над командой Грем Хантер.

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    • «Проиграть раз-два — это полбеды, но что не имеет ничего общего с предыдущими восьми годами под руководством аргентинца — это явное отсутствие внимания к деталям, отсутствие индивидуальности, отсутствие агрессии и отсутствие интенсивности в исполнении "кольчонерос", каждый из футболистов которого выглядел случайным пассажиром в путешествии коллектива по ходу этого сезона.

    Само собой, виноваты те, кто вышли на поле. Однако если мы согласны, а мы согласны, с тем, что тот самый "Атлетико", который выиграл Кубок Испании, Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА всегда был олицетворением сверхконкурентного, сверхагрессивного тренера, тогда и его нельзя не винить». 0

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