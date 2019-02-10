Победа на классе: «МЮ» сэкономил силы перед матчем с ПСЖ

Дубль полузащитника Поля Погба помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Фулхэм» в матче 26-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Также за «МЮ» отличился Антони Марсьяль. Футболисты «Фулхэма» поразить ворота Давида де Хеа не смогли. После 26-ти туров «МЮ» занимает 4-е место в турнирной таблице, «Фулхэм» идет 19-м.

«МЮ» сэкономил силы

Автор The Guardian Джейкоб Стейнберг считает, что «Манчестер Юнайтед» победил в Лондоне на классе, в режиме экономии сил.

«Фулхэм был идеальным соперником для команды, которая не хочет тратить силы накануне матча с ПСЖ. "Манчестер Юнайтед" мог позволить себе расслабиться задолго до конца матча. Они добились результата с максимальной эффективностью и, тем не менее, могли забить еще больше в матче, после которого они впервые с первого тура вернули себе место в первой четверке.

"Юнайтед" успокоился на трех голах, позволив Уле Гуннару Сульшеру дать отдохнуть Маркусу Рашфорду и Джесси Лингарду перед тем, как ПСЖ посетит "Олд Траффорд" в рамках Лиги чемпионов во вторник. Двух голов от Поля Погба и сенсационного сольного выступления Антони Марсьяля было достаточно, чтобы продолжить возрождение команды при преемнике Жозе Моуринью, который набрал 25 очков из 27 с момента его назначения в декабре.

Это был замечательный поворот, учитывая, что "Юнайтед" был на 11 очков ниже четвертого места, прежде чем нанял Сульшера. Ни у одного тренера в истории АПЛ не было лучшей статистики после первых девяти игр, и, хотя "Челси" может обогнать их, когда они приедут в гости к "Манчестер Сити" в воскресенье, было поразительно наблюдать за изменениями в команде, которая задыхалась от негатива во время мрачного правления Моуринью.

Тем не менее, более серьезные испытания впереди. В то время как болельщики "Юнайтед" радовались очередной прекрасной победе, фанаты "Фулхэма" освистали Клаудио Раньери у входа в подтрибунный туннель. Атмосфера на трибунах была мятежной, и, похоже, у команды с худшими показателями защиты в АПЛ не было шансов совершить чудесный камбэк. "Фулхэм" пропустил 58 голов и от спасительного 17-го места его отделяет 7 очков, при 12 оставшихся играх».

Бенефис Погба и прослушивание Сульшера

Корреспондент Daily Mail Адам Крафтон отдает должное одному из главных героев матча — французскому полузащитнику Полю Погба.

«Итальянская газета Gazzetta Dello Sport однажды описала Поля Погба как "атлета НБА с бразильскими ногами". Это был образ, который всплыл в памяти, когда французский полузащитник проштамповал свое имя поверх всего этого матча, забив дважды и подняв "Манчестер Юнайтед" в зону Лиги чемпионов.

Это был Погба в его лучшем виде, побеждающем и доминирующем, успевавшем везде: который в какой-то момент обгонял Максима Ле Маршана из "Фулхэма" с такой насмешкой, что защитник остался позади, но также Погба контролировал игру с изяществом мастера. Теперь на его счету восемь голов и пять передач, с тех пор как Уле Гуннар Сульшер взял на себя управление командой.

Это было не только еще одно напоминание о таланте Погба. Это было еще одно прослушивание для Сульшера, еще один день, когда его контроль над будущим "Юнайтед" стал крепче. В присутствии совладельца клуба Аврама Глэйзера Сульшер сделал шесть изменений в стартовом составе, но все же выиграл, даже без Виктора Линделофа, Джесси Лингарда и Маркуса Рашфорда в составе.

Сульшер продолжает бить рекорды. Это была пятая подряд победа "Юнайтед" в премьер-лиге впервые с 2012 года, и впервые за десять лет они выиграли шесть выездных игр во всех соревнованиях. Юнайтед останется в первой четверке, если "Челси" проиграет "Сити" в Манчестере».

«МЮ» не дрогнул перед натиском «Фулхэма»

Автор ESPN Ник Миллер отмечает, что у хозяев поля был шанс в начале матча, но команда Сульшера не дала им реализовать его.

«Первые 15 минут казалось, что это будет непростой день для "Манчестер Юнайтед". Учитывая сильный ветер на "Крэйвен Коттедж" и высокую траву на поле, возникал вопрос, не будет ли "Юнайтед" выбит из седла?

Может быть, именно в этот день состоится первое поражение Уле Гуннара Сульшера? На первых порах это казалось возможным: команда Клаудио Раньери атаковала целеустремленно, "Юнайтед" защищался неуверенно, и можно было предугадать остроумие социальных сетей, готовящих их лучшие шутки о том, что "Фил Джонс подписывает новый четырехлетний контракт".

Затем Поль Погба забил на 14-й минуте и игра была закончена.

"Мы отдали им первые 10 минут", — сказал потом Сульшер. "Мы сыграли под их ритм. Но после первого гола мы сыграли фантастические 80 минут".

Это был "всего лишь" "Фулхэм", команда, возвращающаяся прямиком в Чемпионшип в состоянии полной растерянности. Клаудио Раньери не смог разобраться в оставленной ему по наследству команде, которая напоминает спутанный клубок. Но это был еще один вызов, с которым "Юнайтед" Сульшера справился с радостью. Они могли бы дрогнуть перед атаками "Фулхэма", поразившись тому, что переживающая трудные времена команда так хорошо настроена на матч против них. Но они были безжалостны в подавлении соперника, не столько в борьбе с угрозой, сколько в устранении ее до того, как она могла полностью развиться.

Это был также пример того, как "Юнайтед" Сульшера стал единым целым независимо от состава команды. Шесть изменений были сделаны по сравнению с составом, одержавшим победу над "Лестером", держа в уме игру Лиги чемпионов во вторник против "Пари Сен-Жермен". Маркус Рашфорд, Виктор Линделоф и Джесси Лингард — ключевые люди последних недель — были среди тех, кто отдохнул, но "Юнайтед" не упустил ни секунды, играя почти так же, как они заиграли сразу после возвращения Сульшера».

Марсьяль возрожденный

Автор Daily Mail Крэйг Хоуп нахвалит второго французского полузащитника, блиставшего в матче с «Фулхэмом».

«И подумать только, Жозе Моуринью хотел продать Антони Марсьяля. Удивительнее этого только то, что ни один клуб не посмешил наказать тренера за его грубое заблуждение. Конечно, он больше не тренер, и именно возрождение талантов, таких как Марсьяль, объясняет, почему.

На самом деле, есть ли какой-нибудь игрок "Манчестер Юнайтед", который не улучшил свои навыки после исчезновения удушающего присутствия и ненужной враждебности Моуринью.

На этой неделе Марсьяль рассказал, что он шутит с Уле Гуннаром Сульшером на тренировках, как будто такое событие должно быть достойным новостей. Учитывая то, как все было раньше, похоже, что достойно.

Сульшер, рассказал Марсьяль, смеется над тем, сколько шансов он упускает на тренировках, но изюминка в том, что ему нужна только одна возможность забить в день матча.

Его гол, однако, не потребовал даже половины шанса. Когда он получил мяч в 10 ярдах от центра на своей половине, впереди у него было немного вариантов.

Единственный путь к голу был тем, который требовал 50-ярдового пробега сквозь яростные порывы ветра, и защиту "Фулхэма". В итоге, ветер оказал большее сопротивление, чем защитники. Марсьялю все же нужно было забить, и Сульшер не смеялся бы, если бы упустил этот момент. Но, без шансов.

Это был классический Марсьяль, открывающийся и бегущий в атаку в стиле Анри. То, что он был в состоянии приступить к своему одиночному наступлению на чужие ворота — заслуга Сульшера, при котором ему не нужно беспокоиться об обороне. При Моуринью он бы получал мяч, маскируясь под левого защитника». 0