Месси — самый высокооплачиваемый футболист Европы

На первом месте списка находится нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который получает 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
За ним следует форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, оклад которого составляет 4,7 миллиона евро. Замыкает тройку нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн с зарплатой в 3,3 миллиона евро.
Лучший молодой футболист Европы форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе располагается лишь на девятой строчке (1,73 миллиона евро).
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1) Лионель Месси («Барселона») — 8,3 миллиона евро в месяц
2) Криштиану Роналду («Ювентус») — 4,7
3) Антуан Гризманн («Атлетико») — 3,3
4) Неймар (ПСЖ) — 3,06
5) Луис Суарес («Барселона») — 2,9
6) Гарет Бейл («Реал») — 2,5
7) Филиппе Коутиньо («Барселона») — 2,3
8) Алексис Санчес («МЮ») — 2,28
9) Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 1,73
10) Месут Озил («Арсенал») — 1,6. 0