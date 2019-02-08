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    Месси — самый высокооплачиваемый футболист Европы

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    Французская газета L'Équipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов европейских чемпионатов.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    На первом месте списка находится нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который получает 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов.

    За ним следует форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, оклад которого составляет 4,7 миллиона евро. Замыкает тройку нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн с зарплатой в 3,3 миллиона евро.

    Лучший молодой футболист Европы форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе располагается лишь на девятой строчке (1,73 миллиона евро).

    Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

    1) Лионель Месси («Барселона») — 8,3 миллиона евро в месяц
    2) Криштиану Роналду («Ювентус») — 4,7
    3) Антуан Гризманн («Атлетико») — 3,3
    4) Неймар (ПСЖ) — 3,06
    5) Луис Суарес («Барселона») — 2,9
    6) Гарет Бейл («Реал») — 2,5
    7) Филиппе Коутиньо («Барселона») — 2,3
    8) Алексис Санчес («МЮ») — 2,28
    9) Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 1,73
    10) Месут Озил («Арсенал») — 1,6. 0

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