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    Суарес рассказал, где хочет закончить карьеру

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    Уругвайский нападающий Луис Суарес заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Барселоне».

    Луис Суарес
    Луис Суарес
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    «Я был бы счастлив завершить карьеру в "Барселону". Мало кто поверит, что это возможно, но я думаю, что это желание любого игрока. Закончить карьеру в лучшем клубе мира стало бы величайшей вещью. Но это будет трудно, так как очень немногим удавалось это», — цитирует 31-летнего форварда Sport.es.

    Напомним, Суарес выступает за «Барсу» с 2014 года и на данный момент является пятым бомбардиром в истории клуба (167 голов).

    В текущем сезоне на счету Суареса 15 голов в 19 матчах за каталонцев. 0

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