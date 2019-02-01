Суарес рассказал, где хочет закончить карьеру

Уругвайский нападающийзаявил, что хотел бы завершить карьеру в

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«Я был бы счастлив завершить карьеру в "Барселону". Мало кто поверит, что это возможно, но я думаю, что это желание любого игрока. Закончить карьеру в лучшем клубе мира стало бы величайшей вещью. Но это будет трудно, так как очень немногим удавалось это», — цитирует 31-летнего форварда Sport.es.

Напомним, Суарес выступает за «Барсу» с 2014 года и на данный момент является пятым бомбардиром в истории клуба (167 голов).

В текущем сезоне на счету Суареса 15 голов в 19 матчах за каталонцев. 0