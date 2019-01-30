«Локомотив» продлил контракты с Антоном Миранчуком и еще тремя игроками

продлил контракты с четырьмя игроками.

Как сообщает официальный сайт «железнодорожников», новые соглашения с клубом заключили Антон Миранчук, Алексей Миронов, Даниил Куликов и Никита Дорофеев.

Контракт с Миранчуком рассчитан до 2021 года, с Мироновым, Куликовым и Дорофеевым — до конца 2022-го.

«Я хотел переподписать контракт с "Локомотивом", поэтому очень рад. Мы быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Спасибо клубу за доверие! Цель — попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Что касается личных задач — обрести стабильность, постоянно выходить в основном составе и помогать команде. Я всегда выкладывался на сто процентов и буду играть с такой же самоотдачей дальше», — отметил Миранчук. 0