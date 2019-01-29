«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Бэйцзин Жэньхэ»

в рамках товарищеского матча на сборах в испанской Марбелье сыграл вничью с китайским— 1:1.

В составе китайской команды мяч забил Макете Диоп (18-я минута), за «быков» отличился на 81-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов.

В следующем матче «Краснодар» на сборе в Испании 3 февраля сыграет с бостонской командой «Нью Инглэнд Революшн», а также в этот же день «быки» встретятся со шведским «Мальме».