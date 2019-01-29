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    «Краснодар» ушел от поражения в матче с «Бэйцзин Жэньхэ»

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    ФК «Краснодар» в рамках товарищеского матча на сборах в испанской Марбелье сыграл вничью с китайским «Бэйцзин Жэньхэ» — 1:1.

    «Краснодар»
    «Краснодар»
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    В составе китайской команды мяч забил Макете Диоп (18-я минута), за «быков» отличился на 81-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов.

    В следующем матче «Краснодар» на сборе в Испании 3 февраля сыграет с бостонской командой «Нью Инглэнд Революшн», а также в этот же день «быки» встретятся со шведским «Мальме».

    Товарищеский матч
    «Краснодар» (Россия) — «Бэйцзин Жэньхэ» (Китай) — 1:1 (0:1)
    Голы: Сулейманов, 81. — Диоп, 18«Краснодар»: Крицюк, Спаич (Бородин, 62), Мартынович (Фьолусон, 62), Петров (Марков, 62), Олссон (Газинский, 46), Каборе (Голубев, 62), Стоцкий (Рамирес, 46), Перейра (Уткин, 62), Классон (Сергеев, 62), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 62), Игнатьев (Куэва, 62)
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