«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Бэйцзин Жэньхэ»

«Краснодар»
fckrasnodar.ru
В составе китайской команды мяч забил Макете Диоп (18-я минута), за «быков» отличился на 81-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов.
В следующем матче «Краснодар» на сборе в Испании 3 февраля сыграет с бостонской командой «Нью Инглэнд Революшн», а также в этот же день «быки» встретятся со шведским «Мальме».
Товарищеский матч
«Краснодар» (Россия) — «Бэйцзин Жэньхэ» (Китай) — 1:1 (0:1)
Голы: Сулейманов, 81. — Диоп, 18«Краснодар»: Крицюк, Спаич (Бородин, 62), Мартынович (Фьолусон, 62), Петров (Марков, 62), Олссон (Газинский, 46), Каборе (Голубев, 62), Стоцкий (Рамирес, 46), Перейра (Уткин, 62), Классон (Сергеев, 62), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 62), Игнатьев (Куэва, 62)