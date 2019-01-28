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    Неймар вряд ли сыграет с «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель признал, что нападающий команды Неймар вряд ли сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Неймар
    Неймар
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    Бразилец получил травму ноги во встрече Кубка Франции против «Страсбура» на прошлой неделе.

    По данным Le Parisien, медицинское обследование выявило перелом пятой плюсневой кости, на которой форвард перенес операцию в минувшем году.

    Тухель утверждает, что точный диагноз Неймару пока не поставлен.

    «Мало шансов, что он сыграет с "Манчестер Юнайтед", но у меня нет подтвержденного диагноза. Пока рано говорить о дате его возвращения», — цитирует специалист L'Equipe.

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