Неймар вряд ли сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»признал, что нападающий командывряд ли сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бразилец получил травму ноги во встрече Кубка Франции против «Страсбура» на прошлой неделе.

По данным Le Parisien, медицинское обследование выявило перелом пятой плюсневой кости, на которой форвард перенес операцию в минувшем году.

Тухель утверждает, что точный диагноз Неймару пока не поставлен.

«Мало шансов, что он сыграет с "Манчестер Юнайтед", но у меня нет подтвержденного диагноза. Пока рано говорить о дате его возвращения», — цитирует специалист L'Equipe.

В нынешнем сезоне 26-летний Неймар провел 13 матчей в чемпионате Франции, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. 0