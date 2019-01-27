«Вест Хэм» продлил контракт с полузащитником

«Вест Хэм» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

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Новое соглашение «молотобойцев» с 29-летним футболистом рассчитано до июня 2022 года.

«Я рад, что продлил контракт. Постараюсь и дальше проявлять себя, забивать голы, делать передачи.

Мне нравится, что наш клуб развивается. Шаг за шагом, каждый день, каждую неделю можно наблюдать за развитием. Этом замечательно», — сказал австриец.

Арнаутович выступает за «Вест Хэм» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги он забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах. 0