Экс-игрок ЦСКА вернулся в «Коринтианс»

Нападающийперешел в, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Игрок достался команде из Сан-Паулу бесплатно. Контракт форварда с «мушкетерами» рассчитан до конца сезона-2020.

34-летний бразилец уже играл в «Коринтиансе» в 2015 году. В 34 матчах он забил 14 голов и сделал пять голевых передач, завоевав вместе с клубом первый и единственный для себя титул чемпиона Бразилии.

Напомним, с 2004 по 2012 год и в 2013 году Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА.

Также в своей карьере он играл за «Палмейрас», «Фламенго», «Шаньдун Лунэн» и «Монако». За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. 0